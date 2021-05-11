Автоэкперты предупредили о новой опасности на дорогах

Во время пандемии на российских дорогах появилось много неисправных машин. Причина в том, что в период кризиса граждане стали экономить на обслуживании авто. Об этом свидетельствует исследование аналитической компании Gruzdev Analyze.

Слова экспертов подтверждает и статистика. По данным ГИБДД, за I квартал 2021 года на дорогах страны по причине эксплуатации неисправных ТС погибли 226 человек, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.