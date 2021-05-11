Автоэкперты предупредили о новой опасности на дорогах

«39% автолюбителей, опрошенных в марте 2021 года, будут до последнего откладывать поездку в автосервис. Чаще всего экономить собираются на тюнинге и аксессуарах (65% опрошенных). На втором месте — экономия на колесах и дисках (35% опрошенных), третье место заняли кузовные проблемы (28%)», — передают «Известия» результаты исследования.
«Сегодня автомобилист выбирает между едой, одеждой и автомобилем, часто оставляя починку последнего до лучших времен. Более того, люди не выбирают, на чем экономить в плане ремонта: это может быть и подвеска, и тормоза, и двигатель», — подчеркнул международный эксперт автомобильного бизнеса Александр Груздев.