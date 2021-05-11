Эксперт назвал способ избежать переплаты за автокредит

"Например, можно внести крупный первоначальный взнос — тогда сумма оставшихся платежей значительно уменьшится, соответственно, у клиента сократится размер переплаты в виде процентов банку", — указывает эксперт.
"Кроме того, досрочное погашение положительно влияет на репутацию заемщика и, если ежемесячно выплачивать больше фиксированной суммы платежа, банк может предложить клиенту перекредитоваться, то есть перевести его на более выгодные условия. Например, сниженная ставка по кредиту или пролонгация срока использования средств", — говорит Тимченко.
"Стоит обратить особое внимания на предложения тех банков, в которых автомобилист уже является клиентом: получает зарплату на карту банка или пенсионные начисления. Для уже существующих клиентов банки предлагают различные бонусы повышения лояльности", — заключает специалист.