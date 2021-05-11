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Российских автомобилистов предупредили о новой опасности на дорогах

Прайм
6 часов назад
В период пандемии COVID-19 на дорогах по всей России появилось много неисправных автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитиков компании Gruzdev Analyze. Они провели опрос в марте текущего 2021 года.
Россию может накрыть волна ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению специалистов, причина новой опасности кроется в том, что в период коронакризиса россияне стали экономить на обслуживании своих машин.
По данным исследования, порядка 39% владельцев личных автомобилей будут до последнего откладывать поездку в автосервис.
Чаще всего россияне экономят на тюнинге и аксессуарах (65% респондентов),
на втором месте — экономия на колесах и дисках — 35%, третье место заняли кузовные проблемы — 28%.
Как прокомментировал владелец маркетплейса Автодок Владислав Соловьев, эта тенденция стала крайне опасна.
Выбирая для своих "железных коней" дешевые детали, владельцы подвергают опасности и себя, и окружающих.
В свою очередь международный эксперт автомобильного бизнеса Александр Груздев заявил, что россияне, выбирая между едой, одеждой и автомобилем, часто оставляют ремонт машины до лучших времен.
"Более того, люди не выбирают, на чем экономить в плане ремонта: это может быть и подвеска, и тормоза, и двигатель", — подытожил специалист.
Автоновости,Александр Груздев,Владислав Соловьев,газета "Известия",
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