В Италии продают советский внедорожник за 1,8 млн рублей

В объявлении о продаже на онлайн-площадке Auto Scout24 отмечается, что автомобиль отреставрирован и находится в прекрасном состоянии.
По данным издания, в городе Боволента на северо-востоке Италии выставлена спецверсия УАЗа c четырехцилиндровым дизельным мотором и системой полного привода. Такие модификации экспортировались и дооснащались в Италии, в СССР в продаже их не было.
«Рамблер» писал, что ранее в Германии появилось объявление о продаже ВАЗ-2101 «Копейка» с пробегом в 18 500 км за 15900 евро (около 1 385 000 рублей).