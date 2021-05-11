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В Италии продают советский внедорожник за 1,8 млн рублей

Алиса Селезнёва
4 часа назад
В Италии появился в продаже советский внедорожник «УАЗ-469», который был выпущен в 1984 году. За машину продавец просит 19 800 евро (около 1 780 000 рублей), пишет Autonews.
В Италии продают советский внедорожник за 1,8 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В объявлении о продаже на онлайн-площадке Auto Scout24 отмечается, что автомобиль отреставрирован и находится в прекрасном состоянии.
По данным издания, в городе Боволента на северо-востоке Италии выставлена спецверсия УАЗа c четырехцилиндровым дизельным мотором и системой полного привода. Такие модификации экспортировались и дооснащались в Италии, в СССР в продаже их не было.
«Рамблер» писал, что ранее в Германии появилось объявление о продаже ВАЗ-2101 «Копейка» с пробегом в 18 500 км за 15900 евро (около 1 385 000 рублей).
Автоновости,УАЗ,
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