Jeep будет судиться с выпустившей клон Wrangler компанией

Компания Jeep
в очередной раз судится с индийской маркой Mahindra & Mahindra из-за спорного дизайна внедорожника Thar, который копирует Wrangler. Ранее американский автопроизводитель добился запрета на продажу в США модели Roxor (копия Wrangler CJ) от той же индийской марки, а теперь взялся за отстаивание своих прав в Австралии.
Фото: © Mahindra & Mahindra© Mahindra & Mahindra
Mahindra & Mahindra намеревается вывести на австралийский рынок новый рамный внедорожник Thar: автопроизводитель уже приступил к сертификации машины в стране и запустил рекламную кампанию. Однако юристы Jeep посчитали, что модель сильно напоминает Wrangler, и обвинили Mahindra в нарушении патентных прав. Конфликт сторон рассматривается в Федеральном суде Австралии, сообщает CarAdvice.com.
Это уже не первый раз, когда Jeep встречается в суде с Mahindra & Mahindra. В 2019 году американская марка добилась запрета на продажу модели Roxor, подозрительно похожей на Wrangler поколения CJ. В 2020 году Mahindra все же удалось уладить это дело: компания пообещали изменить дизайн внедорожника и продавать в США только его обновленную версию. Так и появился Thar.
Внедорожник доступен с двумя турбомоторами на выбор, бензиновым 2.0 мощностью 150 лошадиных сил либо 130-сильным дизелем объемом 2,2 литра. Коробка передач — «механика» либо автомат Aisin; привод полный с жестко подключаемой передней осью.
На домашнем рынке Mahindra Thar пользуется популярностью, что объясняется его сравнительно невысокой стоимостью: в Индии внедорожник можно купить за 1,2 миллиона рупий (1,17 миллиона рублей).