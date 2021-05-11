Jeep будет судиться с выпустившей клон Wrangler компанией

Mahindra & Mahindra намеревается вывести на австралийский рынок новый рамный внедорожник Thar: автопроизводитель уже приступил к сертификации машины в стране и запустил рекламную кампанию. Однако юристы Jeep посчитали, что модель сильно напоминает Wrangler, и обвинили Mahindra в нарушении патентных прав. Конфликт сторон рассматривается в Федеральном суде Австралии, сообщает CarAdvice.com.

Это уже не первый раз, когда Jeep встречается в суде с Mahindra & Mahindra. В 2019 году американская марка добилась запрета на продажу модели Roxor, подозрительно похожей на Wrangler поколения CJ. В 2020 году Mahindra все же удалось уладить это дело: компания пообещали изменить дизайн внедорожника и продавать в США только его обновленную версию. Так и появился Thar.