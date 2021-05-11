Из-за падения доходов россияне стали экономить на ремонте машин — автовладельцы покупают дешёвые запчасти и до последнего откладывают посещение автосервисов. В итоге дороги страны заполонили машины с пробитыми колёсами, погнутыми дисками и полуразряженными аккумуляторами.

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Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование компании Gruzdev Analyze. По данным аналитиков, 39% автолюбителей заявили, что готовы откладывать поездку в автосервис до последнего. Чаще всего водители экономят на:

тюнинге и аксессуарах (65% опрошенных),

колёсах и дисках (35%),

ремонте кузова (28%).

При этом больше четверти признались, что собираются покупать запчасти подешевле. Опрошенные изданием эксперты связали поведение автовладельцев с падением доходов. По данным аналитиков, в январе 2020 года среднестатистический хозяин машины в России зарабатывал 59 873 рублей. В апреле того же года его зарплата сократилась до 43 647 рублей, а к марту 2021 года поднялась до 58 077 рублей.

«Раньше, увидев течь в амортизаторе, человек сразу отправлялся на сервис, а теперь ждёт до последнего. Выбирать приходится между едой, одеждой и автомобилем», — отметил международный эксперт в сфере автомобильного бизнеса Александр Груздев . Он подчеркнул, что люди не выбирают, на ремонте каких именно комплектующих экономить, поэтому могут ездить с проблемным двигателем и даже с плохо работающими тормозами.

Экономия уже отразилась на количестве ДТП по причине неисправности автомобиля, свидетельствует статистика ГИБДД . В январе — марте в таких авариях погибли 226 человек. Дорожный патруль ЦОДД Москвы каждый день сталкивается с поломанными машинами. Чаще всего они встречают авто:

с пробитыми колёсами;

с закончившимся топливом;

с разряженным аккумулятором.

С неисправностями, вызванными критической поломкой двигателя и трансмиссии, специалисты встречаются гораздо реже — в среднем два раза в месяц,

По словам Груздева, в период пандемии коронавируса люди стали опасаться поездок в общественном транспорте. Это привело к тому, что на дороги вернулись так называемые «машины-зомби» — автомобили, которые долго стояли без движения во дворах или гаражах. Сейчас из многолетнего простоя вышли около 120 000 машин.