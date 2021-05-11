Из-за падения доходов россияне стали экономить на ремонте машин — автовладельцы покупают дешёвые запчасти и до последнего откладывают посещение автосервисов. В итоге дороги страны заполонили машины с пробитыми колёсами, погнутыми дисками и полуразряженными аккумуляторами.
Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование компании Gruzdev Analyze. По данным аналитиков, 39% автолюбителей заявили, что готовы откладывать поездку в автосервис до последнего. Чаще всего водители экономят на:
- тюнинге и аксессуарах (65% опрошенных),
- колёсах и дисках (35%),
- ремонте кузова (28%).
При этом больше четверти признались, что собираются покупать запчасти подешевле. Опрошенные изданием эксперты связали поведение автовладельцев с падением доходов. По данным аналитиков, в январе 2020 года среднестатистический хозяин машины в России зарабатывал 59 873 рублей. В апреле того же года его зарплата сократилась до 43 647 рублей, а к марту 2021 года поднялась до 58 077 рублей.
«Раньше, увидев течь в амортизаторе, человек сразу отправлялся на сервис, а теперь ждёт до последнего. Выбирать приходится между едой, одеждой и автомобилем», — отметил международный эксперт в сфере автомобильного бизнеса Александр Груздев
. Он подчеркнул, что люди не выбирают, на ремонте каких именно комплектующих экономить, поэтому могут ездить с проблемным двигателем и даже с плохо работающими тормозами.
Экономия уже отразилась на количестве ДТП по причине неисправности автомобиля, свидетельствует статистика ГИБДД
. В январе — марте в таких авариях погибли 226 человек. Дорожный патруль ЦОДД Москвы каждый день сталкивается с поломанными машинами. Чаще всего они встречают авто:
- с пробитыми колёсами;
- с закончившимся топливом;
- с разряженным аккумулятором.
- С неисправностями, вызванными критической поломкой двигателя и трансмиссии, специалисты встречаются гораздо реже — в среднем два раза в месяц,
По словам Груздева, в период пандемии коронавируса люди стали опасаться поездок в общественном транспорте. Это привело к тому, что на дороги вернулись так называемые «машины-зомби» — автомобили, которые долго стояли без движения во дворах или гаражах. Сейчас из многолетнего простоя вышли около 120 000 машин.
Эксперты считают, что единственный способ решить проблему большого числа неисправных авто на дорогах — повышение эффективности работы системы техосмотра. По их мнению, необходимо упростить процедуру осмотра, а также уменьшить количество ремонтных пунктов и оставить только основные, где будут проверять исключительно тормоза, руль, свет и шины.