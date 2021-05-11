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В России призвали отменить техосмотр

Мария Иванова
2 часа назад
На портале «Российская общественная инициатива» появилась петиция, призывающая отменить техосмотр легковых автомобилей. Ее автор назвал ТО «дополнительным побором», который не влияет на безопасность дорожного движения.
В России призвали отменить техосмотр
Фото: ТАССТАСС
Автор петиции заявил, что аварии в основном случаются «не из-за отвалившегося руля, а из-за превышения скорости, неправильных обгонов, «шашек» и прочих нарушений ПДД, к которым техническое состояние автомобиля никаким боком».
«Тормоза могут отказать сразу же по выезду с пункта техосмотра, т.к. для заключения об их долговременной надежности необходимо проводить рентгеноструктурный анализ всех узлов и материалов тормозной системы, а не просто успешно затормозить на стенде», - добавил он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Инициативу поддержали 394 человека, против выступили 64.
Как писал «Рамблер», 1 марта в России планировали ввести новый порядок техсмотра, включающий электронные диагностические карты, фотофиксацию и другие процедуры.
С начала весны водителей планировали штрафовать на две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Также сообщалось, что за прохождение техосмотрa в неаккредитованных организациях с марта будет грозить уголовная ответственность - до года лишения или ограничения свободы или год общественных работ.
Позже правительство отложило введение нового порядка техосмотра до 1 октября.
Автоновости,
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