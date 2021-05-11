В России призвали отменить техосмотр

Автор петиции заявил, что аварии в основном случаются «не из-за отвалившегося руля, а из-за превышения скорости, неправильных обгонов, «шашек» и прочих нарушений ПДД, к которым техническое состояние автомобиля никаким боком».

С начала весны водителей планировали штрафовать на две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Также сообщалось, что за прохождение техосмотрa в неаккредитованных организациях с марта будет грозить уголовная ответственность - до года лишения или ограничения свободы или год общественных работ.