В России призвали отменить техосмотр

На портале «Российская общественная инициатива» появилась
петиция, призывающая отменить техосмотр легковых автомобилей. Ее автор назвал ТО «дополнительным побором», который не влияет на безопасность дорожного движения.
Автор петиции заявил, что аварии в основном случаются «не из-за отвалившегося руля, а из-за превышения скорости, неправильных обгонов, «шашек» и прочих нарушений ПДД, к которым техническое состояние автомобиля никаким боком».
«Тормоза могут отказать сразу же по выезду с пункта техосмотра, т.к. для заключения об их долговременной надежности необходимо проводить рентгеноструктурный анализ всех узлов и материалов тормозной системы, а не просто успешно затормозить на стенде», - добавил он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Инициативу поддержали 394 человека, против выступили 64.
Как писал «Рамблер», 1 марта в России планировали ввести новый порядок техсмотра, включающий электронные диагностические карты, фотофиксацию и другие процедуры.
С начала весны водителей планировали штрафовать на две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Также сообщалось, что за прохождение техосмотрa в неаккредитованных организациях с марта будет грозить уголовная ответственность - до года лишения или ограничения свободы или год общественных работ.
Позже правительство отложило введение нового порядка техосмотра до 1 октября.