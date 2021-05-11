Tesla задумала отказаться от увеличения производства в Китае

Собеседники указали, что еще в марте Tesla не стала участвовать в торгах на покупку земли через дорогу от завода. Они считают, что это связано с напряженностью в отношениях США и Китая. Часть участка, на котором располагается завод Tesla, компания пока не использует под производство — там находится автостоянка. По мнению одного из источников Reuters
, этого должно хватить, чтобы увеличить выпуск электрокаров на 300 тысяч в год. В самой компании заверили, что завод в Шанхае «развивается по плану».