«Яндекс. Такси» снизил цену поездки до 1 рубля из-за бойни в Казани

Выпускник гимназии 175 Казани Ильназ Галявиева устроил массовое убийство 11 мая. На допросе он рассказал, что планировал это преступление. Он проник в здание школы и устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек. Также Галявиев установил в раздевалке взрывное устройство, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. По ее словам, она обнаружила в здании битое стекло, следы крови и оголенные провода. Взрыв обвалил стены, но на этом месте не оказалось детей, пишет telegram-канал RT. Возле школы образовался стихийный материал в память о погибших.