Автошколы выступили против проверок ГИБДД

Представители автошкол выступили против законопроекта, который наделяет ГИБДД правом дополнительно проверять обучение будущих водителей. Об этом сообщает «Коммерсант».

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По данным издания, против инициативы о наделении сотрудников ГИБДД правом проверять автошколы, наряду с Рособрнадзором , выступили эксперты рабочей группы «Безопасность дорожного движения», которая действует при аналитическом центре при правительстве РФ

В частности, глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева подчеркнула, что принятие законопроекта приведет к дублированию функций ведомств и «двойному административному прессу».

«Это повлечет отвлечение сотрудников ГИБДД от своей непосредственной деятельности, что при регулярном сокращении их штатной численности приведет к невозможности нормально и своевременно исполнять обязанности», - заявила она.

В свою очередь президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева считает, что участии ГИБДД в проверках автошкол противоречит законам «Об образовании».

При этом близкий к разработке проекта источник пояснил изданию, что инициатива направлена на сохранение уже действовавшей ранее системы контроля, так как с 1 января в связи с новым положением о лицензировании образовательных организаций было отменено правило, по которому заключения ГИБДД были обязательными для получения автошколами лицензии.

Однако сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгений Литвин уверен, что МВД не сможет проигнорировать позицию экспертов и в законопроект придется вносить изменения.

Как сообщал «Рамблер», ранее в России были изменены правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. В частности, для кандидатов в водители была отменена сдача экзамена на «площадке». Также теперь при сдаче экзамена можно использовать как автомобили ГИБДД, так и автошколы, ведется обязательная видеосъемка процесса прохождения испытания с записью звука, а также внесены изменения в экзаменационные вопросы по теоретической части.