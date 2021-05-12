Какие авто не надо покупать

Ржавчина, нераспространенность и использование в качестве такси — признаки подержанного автомобиля, который не стоит покупать. Об этом сообщает bigmirnet.

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Не следует покупать машину с ржавчиной на силовых элементах конструкции — высока вероятность, что ремонт такого авто будет стоить дороже него самого.

Не стоит покупать автомобиль с двигателем, который плохо себя зарекомендовал, а также машину, которая волею случая полностью погружалась под воду, — в таких авто возникает много проблем с проводкой и обязательно начнется коррозия.

Не следует покупать малораспространенный в стране автомобиль — высока вероятность отсутствия запасных частей и квалифицированных специалистов. Не стоит покупать машины, использовавшиеся в качестве такси, — из таких авто выкатывают почти весь ресурс. Наконец, не следует покупать автомобили с сомнительными документами и VIN-номерами — их могут конфисковать.