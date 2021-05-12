Какие авто не надо покупать

Ржавчина, нераспространенность и использование в качестве такси — признаки подержанного автомобиля, который не стоит покупать. Об этом сообщает
bigmirnet.
Не следует покупать машину с ржавчиной на силовых элементах конструкции — высока вероятность, что ремонт такого авто будет стоить дороже него самого.
Не стоит покупать автомобиль с двигателем, который плохо себя зарекомендовал, а также машину, которая волею случая полностью погружалась под воду, — в таких авто возникает много проблем с проводкой и обязательно начнется коррозия.
Не следует покупать малораспространенный в стране автомобиль — высока вероятность отсутствия запасных частей и квалифицированных специалистов. Не стоит покупать машины, использовавшиеся в качестве такси, — из таких авто выкатывают почти весь ресурс. Наконец, не следует покупать автомобили с сомнительными документами и VIN-номерами — их могут конфисковать.
Ранее издание «За рулем» назвало изучение рынка, проверку технического состояния и юридической чистоты автомобиля и тест-драйв — обязательными шагами при покупке подержанной машины.