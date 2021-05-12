Россияне стали скупать автодома

В апреле спрос на подержанные автодома вырос почти в полтора раза год к году. Об этом сообщают «Автоновости дня».

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В сервисе «Авито Авто» подсчитали, что в апреле 2021-го по сравнению с апрелем 2020-го спрос на кемперы увеличился на 48,3%. Наибольший спрос наблюдался в Москве (14%), Санкт-Петербурге (5,27%) и Краснодаре (3,08%).

В прошлом месяце средний автодом с пробегом стоил 279 тысяч рублей. Это на 7% дороже, чем в марте. Дороже всего такие автомобили продавали в Барнауле (в среднем 1,2 миллиона рублей), дешевле всего в Симферополе (200 тысяч). В Москве и Санкт-Петербурге они стоили в среднем 760 и 770 тысяч соответственно.