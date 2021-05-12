Россияне стали скупать автодома

В апреле спрос на подержанные автодома вырос почти в полтора раза год к году. Об этом сообщают
«Автоновости дня».
В сервисе «Авито Авто» подсчитали, что в апреле 2021-го по сравнению с апрелем 2020-го спрос на кемперы увеличился на 48,3%. Наибольший спрос наблюдался в Москве (14%), Санкт-Петербурге (5,27%) и Краснодаре (3,08%).
В прошлом месяце средний автодом с пробегом стоил 279 тысяч рублей. Это на 7% дороже, чем в марте. Дороже всего такие автомобили продавали в Барнауле (в среднем 1,2 миллиона рублей), дешевле всего в Симферополе (200 тысяч). В Москве и Санкт-Петербурге они стоили в среднем 760 и 770 тысяч соответственно.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в «Автостате» подсчитали, что в марте в России продажи подержанных легковых автомобилей выросли на 10,4% в годовом исчислении до 476,1 тысячи экземпляров. По итогам первого квартала динамика вторичного рынка тоже положительная — объем купленных легковых автомобилей с пробегом составил 1,2 миллиона штук, что на 3,3% больше, чем в первом квартале 2020 года.