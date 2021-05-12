Skoda раздала сотрудникам очки дополненной реальности

Компания Skoda раздала некоторым сотрудникам очки дополненной реальности HoloLens, которые проецируют голограммы технических руководств и чек-листов. Автопроизводитель посчитал, что это устройство упростит процессы обслуживания производственных линий и снизит вероятность ошибок.

Фото: © Skoda © Skoda

Система HoloLens состоит из очков, отображающих голограммы, и устройства камеры-проектора. Линзы обеспечивают периферийный обзор, а виртуальные дисплеи в поле зрения дополняют реальное изображение. Для того, чтобы выйти из режима смешанной реальности, достаточно просто откинуть визор.

Очки с технологией дополненной реальности (AR) получили специалисты отдела центрального технического сервиса Skoda. Они могут в режиме реального времени получить доступ к нужным документам, связаться с коллегами из других отделов, поделиться техническими файлами, а также посмотреть руководства, чек-листы и инструкции непосредственно во время процесса обслуживания.

Пока Skoda тестирует очки HoloLens в пилотном режиме, однако первые результаты уже есть: вероятность ошибок снизилась, а процесс работы заметно ускорился.