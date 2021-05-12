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Skoda раздала сотрудникам очки дополненной реальности

Motor.ruиещё 1
12 мая 2021
Компания Skoda раздала некоторым сотрудникам очки дополненной реальности HoloLens, которые проецируют голограммы технических руководств и чек-листов. Автопроизводитель посчитал, что это устройство упростит процессы обслуживания производственных линий и снизит вероятность ошибок.
Skoda раздала сотрудникам очки дополненной реальности
Фото: © Skoda© Skoda
Система HoloLens состоит из очков, отображающих голограммы, и устройства камеры-проектора. Линзы обеспечивают периферийный обзор, а виртуальные дисплеи в поле зрения дополняют реальное изображение. Для того, чтобы выйти из режима смешанной реальности, достаточно просто откинуть визор.
Очки с технологией дополненной реальности (AR) получили специалисты отдела центрального технического сервиса Skoda. Они могут в режиме реального времени получить доступ к нужным документам, связаться с коллегами из других отделов, поделиться техническими файлами, а также посмотреть руководства, чек-листы и инструкции непосредственно во время процесса обслуживания.
Пока Skoda тестирует очки HoloLens в пилотном режиме, однако первые результаты уже есть: вероятность ошибок снизилась, а процесс работы заметно ускорился.
Продвинутые технологии, призванные упростить процессы производства, тестируют и на российских заводах. Например, в феврале этого года рабочие АвтоВАЗа испытали экзоскелет: устройство стоимостью 13,8 тысячи евро (более 1,2 миллиона рублей) примерили сборщики на линии B0, в обязанности которых входит установка колес.
Автоновости,Skoda,Автоваз,
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