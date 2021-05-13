Автоэксперт предупредил об обмане при ремонте машин

Вариантов обмана при обслуживании на сервисе великое множество. В большинстве своём они основаны на том, что владелец машины не понимает, как она устроена, что именно ломается, и каким образом осуществляется ремонт. Его интересует конечный результат — исправный автомобиль . Пользуясь этим, недобросовестные "сервисмены" могут выкатить перечень работ, существенно превосходящий реальную необходимость, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев

Фото: © РИА Новости. Александр Кряжев © РИА Новости. Александр Кряжев

При этом работы выполняются, и автомобиль приводится в нужное состояние. "Гораздо хуже, когда на сервисе начинают пытаться оптимизировать стоимость, например, запчастей, останавливая свой выбор не просто на неоригинальных запчастях, а на максимально дешевых аналогах. При этом вам заявляют об установке именно оригинальных запчастей", — говорит специалист.

В этом случае вы платите за сервис, который уже не гарантирует хорошего результата, и в ближайшем будущем у машины опять случатся проблемы.

Эксперт назвал и откровенно мошеннический способ ремонта — это когда формально работы проводятся, но по факту мастера пытаются восстановить сломавшуюся деталь или используют относительно целые запчасти, оставшиеся от предыдущего ремонта.

Это не просто мошенничество, а прямая угроза вашей жизни - если деталь развалится на дороге, то последствия могут быть печальными.

Именно поэтому Васильев рекомендует пользоваться официальными сервисами, тем более, при ремонте большинства современных автомобилей необходим специнструмент и программное обеспечение, которых может не быть у неофициалов.

"Да и стоимость работ и запчастей вам озвучат до начала ремонта, и вы получите полное представление о глубине финансовой пропасти, в которую упадёте", — предупредил он.

Кстати, у многих брендов допускается даже личное присутствие клиента при ремонте автомобиля, что делает процесс более прозрачным.

По словам специалиста, следует сразу потребовать, чтобы вам продемонстрировали и снятую запчасть, и устанавливаемую. Если по каким-то причинам вы пользуетесь услугами частных мастерских, можно, выслушав экспертное мнение специалиста, самому осуществить закупку необходимых комплектующих и проконтролировать их установку