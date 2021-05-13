Автоэксперт предупредил об обмане при ремонте машин

Вариантов обмана при обслуживании на сервисе великое множество. В большинстве своём они основаны на том, что владелец машины не понимает, как она устроена, что именно ломается, и каким образом осуществляется ремонт. Его интересует конечный результат — исправный автомобиль
. Пользуясь этим, недобросовестные "сервисмены" могут выкатить перечень работ, существенно превосходящий реальную необходимость, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев
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Фото: © РИА Новости. Александр Кряжев © РИА Новости. Александр Кряжев
При этом работы выполняются, и автомобиль приводится в нужное состояние. "Гораздо хуже, когда на сервисе начинают пытаться оптимизировать стоимость, например, запчастей, останавливая свой выбор не просто на неоригинальных запчастях, а на максимально дешевых аналогах. При этом вам заявляют об установке именно оригинальных запчастей", — говорит специалист.
В этом случае вы платите за сервис, который уже не гарантирует хорошего результата, и в ближайшем будущем у машины опять случатся проблемы.
Эксперт назвал и откровенно мошеннический способ ремонта — это когда формально работы проводятся, но по факту мастера пытаются восстановить сломавшуюся деталь или используют относительно целые запчасти, оставшиеся от предыдущего ремонта.
Это не просто мошенничество, а прямая угроза вашей жизни
- если деталь развалится на дороге, то последствия могут быть печальными.
Именно поэтому Васильев рекомендует пользоваться официальными сервисами, тем более, при ремонте большинства современных автомобилей необходим специнструмент и программное обеспечение, которых может не быть у неофициалов.
"Да и стоимость работ и запчастей вам озвучат до начала ремонта, и вы получите полное представление о глубине финансовой пропасти, в которую упадёте", — предупредил он.
Кстати, у многих брендов допускается даже личное присутствие клиента при ремонте автомобиля, что делает процесс более прозрачным.
"Не забывайте и о том, что стоимость работ может быть завышена или по причине более дорогого нормо-часа, или в результате того, что мастер "обнаружит" еще целый ряд неисправностей, которые нельзя не устранить. И, конечно, если вы сомневаетесь в квалификации и порядочности специалиста, не стоит отдавать ему свой автомобиль", — заключил автоэксперт.