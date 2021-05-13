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В России отзовут более 3000 «Митсубиси»

Артём Кульша
2 часа назад
В России будут отозваны более трех тысяч автомобилей бренда «Митсубиси». Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
В России отзовут более 3000 «Митсубиси»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Росстандарт и официальный представитель изготовителя «Митсубиси» в России «ММС Рус» согласовали программу мероприятий по добровольному отзыву 3217 автомобилей «Митсубиси Аутлендер» по причине того, что в них возможно снижение эффективности работы стояночного тормоза.
Владельцы подлежащих отзыву машин будут проинформированы об этом и должны будут предоставить их в ближайший дилерский центр для проверки и при необходимости замены задних тормозных суппортов.
«Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — подчеркнули в Росстандарте.
В апреле, как сообщал «Рамблер», Росстандарт и компания «Мерседес-Бенц Рус» согласовали программу мероприятий по проведению добровольного отзыва четырех автомобилей GLE/GLS (тип 167) по той причине, что приборная панель в них может не соответствовать спецификациям.
Автоновости,Mitsubishi,
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