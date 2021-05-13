В России отзовут более 3000 «Митсубиси»

В России будут отозваны более трех тысяч автомобилей бренда « Митсубиси ». Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

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Росстандарт и официальный представитель изготовителя «Митсубиси» в России «ММС Рус» согласовали программу мероприятий по добровольному отзыву 3217 автомобилей «Митсубиси Аутлендер» по причине того, что в них возможно снижение эффективности работы стояночного тормоза.

Владельцы подлежащих отзыву машин будут проинформированы об этом и должны будут предоставить их в ближайший дилерский центр для проверки и при необходимости замены задних тормозных суппортов.

«Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — подчеркнули в Росстандарте.