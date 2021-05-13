Эксперты назвали самое популярное люксовое авто в России

Аналитическое агентство «АвтоСТАТ» отметило, что показатель продаж вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «Рамблер» писал, что в России вырос спрос на автодома. Спрос на кемперы за первый квартал 2021 года увеличился на 48,3%.