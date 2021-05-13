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Эксперты назвали самое популярное люксовое авто в России

Анастасия Кирсанова
4 часа назад
Самым популярным премиальным автомобилем в первом квартале 2021 года стал Lexus RX. С января по март в России продали около 39 тыс. единиц этой модели, сообщили на сайте «Автоновсти дня».
Эксперты назвали самое популярное люксовое авто в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Аналитическое агентство «АвтоСТАТ» отметило, что показатель продаж вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Лидером премиального сегмента авторынка по-прежнему остается кроссовер Lexus RX – за отчетные три месяца его обладателями стали 2427 россиян», - написано на сайте.
Также лидерами продаж остались Mercedes-Benz GLE (2247 ед.) и Mercedes-Benz E-Class (2004 ед.), которые заняли второе и третье место в рейтинге соответственно. Четвёртое, пятое и шестое место делят между собой модели BMW – седан 5-Series (1856 ед.), и кроссоверы X5 (1686 ед.) и X5 (1434 ед.).
Ранее «Рамблер» писал, что в России вырос спрос на автодома. Спрос на кемперы за первый квартал 2021 года увеличился на 48,3%.
Автоновости,Lexus RX,Lexus,BMW,Mercedes-Benz,
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