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Детский автомобиль Bugatti стал официальным трансфером аэропорта Дубая

Motor.ru
2 часа назад
Компания Bugatti начала поставки детского двухместного автомобиля Baby II. Первым владельцем модели в исполнении Vitesse стал оператор одного из терминалов для частных самолетов аэропорта Аль-Мактум, компания Jetex. Машинку будут использовать в качестве трансфера для VIP-пассажиров, уточняет Carscoops.
Детский Bugatti будет перевозить VIP-пассажиров аэропорта Дубая
Фото: Bugatti Bugatti
Этот экземпляр был собран на заказ: его изготовили из карбона, выкрасили в оранжевый цвет Jetex Orange, оборудовали светодиодными фарами в ретро-силе и стоп-сигналами. В салоне установили кожаные сиденья.
Bugatti Baby II
Стоимость этого Bugatti Baby II составила 71 тысячу евро (почти 6,4 миллиона рублей). В движение 250-килограмовую машину приводит электромотор мощностью 13 лошадиных сил: максимальная скорость составляет 70 километров в час, а с места до 60 километров в час Baby II ускоряется за шесть секунд.
Для заказа доступны и более бюджетные варианты с менее мощными моторами. Например, Baby II с двигателем на 1,4 силы обойдется в 30 тысяч евро (2,7 миллиона рублей), версия Vitesse без дополнительного оборудования и покраски в оригинальный оттенок — в 43,5 тысячи евро (4,9 миллиона рублей), а модификация Pur Sang — в 58,5 тысячи евро (5,2 миллиона рублей).
Несмотря на то, что Baby II изначально разрабатывался для детей, некоторые заказчики намерены использовать их не по назначению. Помимо оператора Jetex такую машину приобрел бельгийский коллекционер, в гараже которого уже имеются оригинальный Bugatti Type 35 и раритетный Bugatti Baby первого поколения 1927 года выпуска. Он выбрал версию в цвете Nocturne Black и кожаным салоном Terre D'or.
Автоновости,Bugatti,
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