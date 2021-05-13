Детский Bugatti будет перевозить VIP-пассажиров аэропорта Дубая

Компания Bugatti начала поставки детского двухместного автомобиля Baby II. Первым владельцем модели в исполнении Vitesse стал оператор одного из терминалов для частных самолетов аэропорта Аль-Мактум, компания Jetex. Машинку будут использовать в качестве трансфера для VIP-пассажиров, уточняет Carscoops.

Фото: Bugatti Bugatti

Этот экземпляр был собран на заказ: его изготовили из карбона, выкрасили в оранжевый цвет Jetex Orange, оборудовали светодиодными фарами в ретро-силе и стоп-сигналами. В салоне установили кожаные сиденья.

Bugatti Baby II

Стоимость этого Bugatti Baby II составила 71 тысячу евро (почти 6,4 миллиона рублей). В движение 250-килограмовую машину приводит электромотор мощностью 13 лошадиных сил: максимальная скорость составляет 70 километров в час, а с места до 60 километров в час Baby II ускоряется за шесть секунд.

Для заказа доступны и более бюджетные варианты с менее мощными моторами. Например, Baby II с двигателем на 1,4 силы обойдется в 30 тысяч евро (2,7 миллиона рублей), версия Vitesse без дополнительного оборудования и покраски в оригинальный оттенок — в 43,5 тысячи евро (4,9 миллиона рублей), а модификация Pur Sang — в 58,5 тысячи евро (5,2 миллиона рублей).