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Житель России отправился в путешествие на 50-летнем ВАЗ-2101

Car.ru
2 часа назад
Житель России решил провести эксперимент и отправиться из Калуги в Магадан. Треть пути россиянин проехал на автомобиле ВАЗ-2101.
Россиянин отправился в путешествие на 50-летнем ВАЗ-2101
Фото: Car.ruCar.ru
Житель России Константин Зелин отправился в большое путешествие из Калуги в Магадан. Известно, что его поездка началась еще 8 мая. До Новосибирска он добрался только 13 мая, а впереди еще больше половину пути.
Энтузиаст выехал из Калуги на раритетном автомобиле — ВАЗ-2101. Он бы добрался до Новосибирска еще раньше, но в пути произошла поломка автомобиля. Из строя вышел датчик температуры охлаждающей жидкости. С поломкой водитель справился самостоятельно, так как по специальности он механик. Известно, что автомобилю ВАЗ-2101 уже почти 50 лет.
С самого детства Константин Зелин мечтал отправиться в необычное путешествие на автомобиле. Для этого он специально выбрал отечественную классику, чтобы в случае поломки быстро найти запчасть. Перед поездкой автомобилю пришлось пройти серьезную диагностику и разборку. В конструкции заменили все изношенные элементы. Пока что путешественник проехал только 4000 км, а впереди еще большой путь.
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