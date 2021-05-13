Россиянин отправился в путешествие на 50-летнем ВАЗ-2101

Житель России решил провести эксперимент и отправиться из Калуги в Магадан. Треть пути россиянин проехал на автомобиле ВАЗ-2101.

Фото: Car.ru Car.ru

Житель России Константин Зелин отправился в большое путешествие из Калуги в Магадан. Известно, что его поездка началась еще 8 мая. До Новосибирска он добрался только 13 мая, а впереди еще больше половину пути.

Энтузиаст выехал из Калуги на раритетном автомобиле — ВАЗ-2101. Он бы добрался до Новосибирска еще раньше, но в пути произошла поломка автомобиля. Из строя вышел датчик температуры охлаждающей жидкости. С поломкой водитель справился самостоятельно, так как по специальности он механик. Известно, что автомобилю ВАЗ-2101 уже почти 50 лет.