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В России появится такси без водителя

Ura.Ruиещё 1
2 часа назад
В России планируют использовать для коммерческой перевозки людей беспилотные транспортные средства. В салоне будут лишь пассажиры, весь контроль предполагается осуществлять удаленно.
В России появится такси без водителя
Фото: Александр Мамаев © URA.RUАлександр Мамаев © URA.RU
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован документ с поправками в постановление правительства РФ о беспилотном транспорте. Он регламентирует передвижение машин с автопилотами по дорогам общественного пользования, передают «Известия».
Поправки предлагают разрешить использование беспилотных транспортных средств для перевозки пассажиров, пока в экспериментальном режиме. На первом этапе опытной эксплуатации инженер-испытатель страхует автопилот, находясь на пассажирском сиденье, а на втором присутствия контролирующего поведение машины человека в салоне вообще не предполагается. На этом же этапе рассматривается возможность использования автомобилей без водителя на дорогах общего пользования. Эксперимент продлится до 1 марта 2025 года.
На сегодняшний день разработкой беспилотного транспорта в России занимаются несколько компаний. Самые активные — Skyline, «СберТех» и «Яндекс». В прошлом году «Яндекс» презентовал беспилотный автомобиль четвертого поколения Hyundai Sonata. Беспилотные такси тогда начали использовать в Иннополисе (Татарстан).
Автоновости,Hyundai Sonata,Hyundai,Яндекс,Правительство РФ,газета "Известия",
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