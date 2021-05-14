Chevy Corvette C8 стал самым продаваемым авто в апреле

Модель Chevy Corvette C8 возглавила список самых быстро продаваемых автомобилей в апреле 2021 года, тогда как Jeep Wrangler 4xe оказался на втором месте в рейтинге. Последний ознаменует переход американской компании к производству гибридных автомобилей.

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Wrangler продавался в среднем за 10,5 дней по средней цене 57 161 доллар или 4 263 067 рублей. В то же время Corvette C8, со средним расположением двигателя, продавали в среднем за 9,2 дня - на четыре дня быстрее, чем в феврале - по средней цене 87 390 долларов или 6 517 546 рублей.

Гибридный внедорожник получил два электродвигателя, но он может проехать только в полностью электрическом режиме на расстоянии 33,8 км, прежде чем потребуется помощь двигателя внутреннего сгорания.

Апрель был относительно стабильным месяцем с точки зрения времени для продаж, но данные показывают, что нехватка микросхем по-прежнему является явным ограничением в запасе новых автомобилей, их количество сократилось на 16,6%.