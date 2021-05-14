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Автоюрист назвал топ самых частых штрафов для водителей

Ura.Ru
1 час назад
Чаще всего автомобилистов штрафуют за превышение скорости и проезд за стоп-линию. Об этом URA.RU рассказал автоюрист Лев Воропаев.
Автоюрист назвал топ штрафов для водителей
Фото: URA.RUURA.RU
«Превышение скорости, проезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора. Если говорить о лишении, то выезд на встречную полосу и управление автомобилем в состоянии опьянения и уезд с места ДТП. Это наиболее популярные статьи по которым штрафуют, как ГИБДД, так и суды в этом направлении», — сказал Воропаев.
Также собеседник назвал самые редкие нарушения, за которые автолюбители могут получить штраф.
«У нас еще лет 10 назад популярным было измерение содержания углекислого газа в выхлопах. Я очень давно не видел эти штрафы», — отметил юрист.
Также редко штрафуют за наличие предметов, закрывающих обзор. В качестве примера собеседник агентства привел видеорегистратор.
Председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук отметил, что чаще всего нарушения фиксируют камеры.
«Их ставят там, где люди либо нарушают сознательно, либо где какие-то узкие, спорные места. Те же штрафы за выделенную полосу. Водителю, например, нужно повернуть во двор, а там выделенная полоса», — объяснил специалист.
Также он назвал спорными штрафы, когда не видно разметки или стоп-линии.
«Это все недостатки организации дорожного движения», — подчеркнул Форманчук в беседе с URA.RU.
Ранее водителей предупредили о штрафах за нарушения, о которых водитель мог забыть. Автомобилистам напомнили, что запрещено водить автомобиль при отсутствии зеркала заднего вида или с большой трещиной на лобовом стекле. Также придется заплатить штраф за остановку на островке безопасности и за оставление на парковке автомобиля без номеров.
Автоновости,Лишение прав,Лев Воропаев,Кирилл Форманчук,ГИБДД,РИА Ura.ru,
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