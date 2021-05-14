Автоюрист назвал топ штрафов для водителей

«Превышение скорости, проезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора. Если говорить о лишении, то выезд на встречную полосу и управление автомобилем в состоянии опьянения и уезд с места ДТП. Это наиболее популярные статьи по которым штрафуют, как ГИБДД, так и суды в этом направлении», — сказал Воропаев.
«У нас еще лет 10 назад популярным было измерение содержания углекислого газа в выхлопах. Я очень давно не видел эти штрафы», — отметил юрист.
«Их ставят там, где люди либо нарушают сознательно, либо где какие-то узкие, спорные места. Те же штрафы за выделенную полосу. Водителю, например, нужно повернуть во двор, а там выделенная полоса», — объяснил специалист.
«Это все недостатки организации дорожного движения», — подчеркнул Форманчук в беседе с URA.RU.