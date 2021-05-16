За неделю цены на бензин в РФ выросли на копейку

Средняя розничная стоимость автомобильного бензина в период 4 – 11 мая повысилась на 1 коп. до 47,69 руб. за литр. Цена дизеля выросла на 2 коп. до 49,55 руб.

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За неделю в РФ бензин АИ-92 стал дороже на 1 коп. до 45,01 руб./л. Цена АИ-95 увеличилась на 2 коп. до 48,62 руб./л. Не изменой осталась расценка на АИ-98 – 55,26 руб./л. Повышение стоимости бензина наблюдается в 24 центрах российских субъектов. Самое большое удорожание наблюдается на территории Белгорода – на 0,31%. Уменьшение стоимости на бензин зафиксировали в 5-ти центрах субъектов России. Самое большое снижение цены наблюдается в Симферополе – на 0,22%.

На столичных АЗС топливо АИ-92 предлагали за 44,29 – 45,8 руб./л., АИ-95 за 48,6 – 51,99 руб./л., АИ-98 за 49,99 – 58,19 руб./л. На территории СПб цена на АИ-92 составляла 43,6 – 45,59 руб./л., АИ-95 – 47,2 – 49,98 руб./л., АИ-98 – 55,4 – 57,66 руб./л.