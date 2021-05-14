В России анонсировали появление такси без водителей

В России может начаться эксперимент по внедрению беспилотного такси. Об этом сообщают
«Известия».
Недавно на портале проектов нормативных правовых актов был размещен проект поправок в постановление правительства о беспилотном транспорте. Его авторы предлагают разрешить использование беспилотных автомобилей для перевозки пассажиров в экспериментальном режиме.
Эксперимент продлится до 1 марта 2025 года. На первом этапе инженер-испытатель будет сидеть на пассажирском кресле и страховать автопилот, на втором — в машине не будет людей, а ездить она будет по дорогам общего пользования.
Также предлагается разрешить использование беспилотных автомобилей для платной перевозки пассажиров, а ответственность за ДТП с участием беспилотного такси возложить на перевозчика.
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в Европе есть одно беспилотное такси — семь автомобилей «Яндекса»
бесплатно перевозят пассажиров на территории города Иннополиса в Татарстане.
«Поездки на беспилотных такси быстро стали привычной частью городской жизни. Подавляющая часть пассажиров говорит, что привыкли к отсутствию водителя за рулем в течение первых минут. И если сначала такие поездки вызывали восторг и удивление, то сейчас пассажиры зачастую даже не смотрят на самостоятельно вращающийся руль и продолжают в дороге заниматься своими делами, не отвлекаясь на происходящее», — отметили в компании.