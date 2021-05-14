В России анонсировали появление такси без водителей

В России может начаться эксперимент по внедрению беспилотного такси. Об этом сообщают «Известия».

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Недавно на портале проектов нормативных правовых актов был размещен проект поправок в постановление правительства о беспилотном транспорте. Его авторы предлагают разрешить использование беспилотных автомобилей для перевозки пассажиров в экспериментальном режиме.

Эксперимент продлится до 1 марта 2025 года. На первом этапе инженер-испытатель будет сидеть на пассажирском кресле и страховать автопилот, на втором — в машине не будет людей, а ездить она будет по дорогам общего пользования.

Также предлагается разрешить использование беспилотных автомобилей для платной перевозки пассажиров, а ответственность за ДТП с участием беспилотного такси возложить на перевозчика.

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в Европе есть одно беспилотное такси — семь автомобилей «Яндекса» бесплатно перевозят пассажиров на территории города Иннополиса в Татарстане.