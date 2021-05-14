В России стартовали продажи кроссовера Renault Arkana 2021

Салон выполнен из двухцветной кожаной обивкой сидений с перфорацией и тиснением, прострочкой на дверях и хромированным декором. Также у машины есть новый опциональный пакет «Дизайн», включающий в себя черную крышу с черным потолком и черные 17-дюймовые литые диски.
Автомобиль имеет электрохромное зеркало заднего вида с автозатемнением, наружные зеркала с электроприводом, обогревом и автоматическим складыванием, камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон, подогрев задних сидений, шторки безопасности для переднего и заднего ряда и многое другое.