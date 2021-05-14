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В России стартовали продажи кроссовера Renault Arkana 2021

Анастасия Кирсанова
1 час назад
В России начались продажи нового купе-кроссовера кроссовера Renault Arkana 2021. Как сообщили на сайте «Автоновсти дня», автомобиль продаётся в пяти комплектациях.
В России стартовали продажи кроссовера Renault Arkana 2021
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Кроссовер оснащён турбированным двигателем 1.3 TCe 150 мощностью 150 л.с. и вариатором, а также передним (1 702 000 рублей) либо полным приводом (1 782 000 рублей).
Салон выполнен из двухцветной кожаной обивкой сидений с перфорацией и тиснением, прострочкой на дверях и хромированным декором. Также у машины есть новый опциональный пакет «Дизайн», включающий в себя черную крышу с черным потолком и черные 17-дюймовые литые диски.
Автомобиль имеет электрохромное зеркало заднего вида с автозатемнением, наружные зеркала с электроприводом, обогревом и автоматическим складыванием, камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон, подогрев задних сидений, шторки безопасности для переднего и заднего ряда и многое другое.
Ранее «Рамблер» писал, что самым популярным премиальным автомобилем в первом квартале 2021 года стал Lexus RX. С января по март в России продали около 39 тыс. единиц этой модели.
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