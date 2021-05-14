Bugatti представит La Voiture Noire 31 мая 2021 года

Стало известно, что компания Bugatti представит серийную версию гиперкара Bugatti La Voiture Noire в конце мая.

Фото: Car.ru Car.ru

Напомним, что производитель Bugatti еще в марте 2019 года на автосалоне в Женеве представил эксклюзивный La Voiture Noire.

Немного позже представители компании признались, что проект представляет собой демонстрационный кузов на колесах, в оснащении которого есть только электромотор и аккумулятор.

В то время глава компании сообщил, что на разработку серийной версии уйдет как минимум 2 с половиной года, и тогда автомобиль попадет в руки таинственного покупателя. В конце апреля фотошпионы заметили тестовый образец возле завода компании в Мольсхейме.

Вероятно, там он проходил последние испытания перед тем, как попасть к владельцу.

Есть вероятность, что мировая презентация готового автомобиля состоится уже в конце этого месяца.