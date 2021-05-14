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Bugatti представит La Voiture Noire 31 мая 2021 года

Car.ru
10 часов назад
Стало известно, что компания Bugatti представит серийную версию гиперкара Bugatti La Voiture Noire в конце мая.
Bugatti представит La Voiture Noire 31 мая 2021 года
Фото: Car.ruCar.ru
Напомним, что производитель Bugatti еще в марте 2019 года на автосалоне в Женеве представил эксклюзивный La Voiture Noire.
Немного позже представители компании признались, что проект представляет собой демонстрационный кузов на колесах, в оснащении которого есть только электромотор и аккумулятор.
В то время глава компании сообщил, что на разработку серийной версии уйдет как минимум 2 с половиной года, и тогда автомобиль попадет в руки таинственного покупателя. В конце апреля фотошпионы заметили тестовый образец возле завода компании в Мольсхейме.
Вероятно, там он проходил последние испытания перед тем, как попасть к владельцу.
Есть вероятность, что мировая презентация готового автомобиля состоится уже в конце этого месяца.
В своем профиле компания опубликовала загадочные тизеры, на которых изображен уникальный гиперкар на открытке. На ней же есть подпись «Увидимся 31 мая 2021 года».
Автоновости,Bugatti,
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