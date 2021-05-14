Mitsubishi попрощалась с внедорожником Pajero

Mitsubishi Pajero четвертого поколения – настоящий долгожитель, продержавшийся на конвейере целых 15 лет. Внедорожник ушел из Европы в 2018 году, в 2019 году – из России и Японии, а теперь готовится покинуть рынок Австралии, для которого Mitsubishi приготовила прощальную версию.

Фото: Mitsubishi Pajero Final Edition © Mitsubishi Mitsubishi Pajero Final Edition © Mitsubishi

Производство Pajero прекратилось еще в марте. Последняя партия из 800 внедорожников в версии Final Edition, которая знаменует отставку культовой модели, отправится в Австралию. «Прощальные» внедорожники будут доступны в трех комплектациях: GLS, GLX и Exeed, и несильно отличаются от обычных Pajero.

Среди внешних особенностей числятся шильдики с указанием спецверсии и черный дефлектор на капоте, а в салоне постелены особые коврики. Кроме этого, к такому внедорожнику прилагается аксессуар – кожаный чехол для инструкции по эксплуатации.

В движение Mitsubishi Pajero Final Edition приводит стандартный наддувный «дизель» объемом 3,2 литра, развивающим 192 лошадиные силы. Он работает в тандеме с пятидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом.

Стоимость «финального» Pajero пока не сообщается.