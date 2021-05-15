Достался от «братков»: «АвтоВАЗ» избавится от завода из лихих 90-х

«АвтоВАЗ» к осени ликвидирует тольяттинский «Завод автомобильных компонентов» (ЗАК), узнала «Газета.Ru». Еще в 2010 году этот актив достался автогиганту от полукриминальной «Группы СОК», к которой «АвтоВАЗ» сам едва не перешел во владение. В последнее время ЗАК не поставлял продукцию на конвейер, но показывал высокие обороты от аренды при том что основная выручка поступала от самого «АвтоВАЗа».

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«АвтоВАЗ» — единственный участник тольяттинского ООО «Завод автомобильных компонентов» с долей в уставном капитале в 200 млн рублей — ликвидирует общество. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. Согласно решению АС Самарской области, ликвидационная комиссия «ЗАКа» направила в суд иск о продлении процесса ликвидации до 2 сентября 2021 года. Иск удовлетворен, говорится в резолютивной части решения суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Достался от братков

«ЗАК» был введен в эксплуатацию в 1996 году. По данным тольяттинского еженедельника «Хронограф» вплоть до 2010 года контроль над этим активом был у «ВАЗинтерСервиса» (ВИС). Последний входил в «Группу СОК» самарского авторитетного бизнесмена Юрия Качмазова (сейчас в федеральном розыске). «Группа СОК» занималась поглощением вазовских поставщиков еще с девяностых годов.

Кроме того, группировке удалось установить единоличный контроль над дистрибуцией предприятия, ранее поделенный между многочисленными криминальными группировками Тольятти.

На тот момент ситуация разворачивалась критически, поскольку де-факто завод сам себе не принадлежал. А экс-директор «АвтоВАЗа» — им в середине нулевых был Владимир Каданников — написал тогда более 200 обращений в Генпрокуратуру МВД с просьбой защитить предприятие, рассказывал Forbes.

Однако в 2008-м «Группа СОК» в итоге была вытеснена из «АвтоВАЗа» фактически с помощью силового захвата – на территорию завода вошел новый менеджмент госконцерна «Ростехнологиий» (ныне «Ростех» ) в сопровождении нескольких десятков омоновцев. Тогда же «ЗАК» находившийся в орбите «СОКа» и выпускавший небольшую номенклатуру изделий для моделей, ныне сошедших с конвейера Волжского автозавода, перешел в его владение. По данным «Хронографа» «СОКовцы» успели вывезти с «ЗАКа» штамповочное производство, а доход предприятия формировался за счет договора с «АвтоВАЗом» о поставке тары.

Уже в 2012 году ВАЗовцы нашли для «ЗАКа» новое применение –

существенную часть его площадей на 12 лет передали в аренду своему нижегородскому поставщику «Автокомпоненту»,

сообщали «Ведомости». Нижегородцы за счет этого сократили логистическое плечо, а в новых цехах наладили производство деталей интерьеров для Lada 4х4 (сейчас Niva Legend) и Lada Largus , а также защитные крышки двигателя Lada Priora, Lada Kalina , скобы и держатели Lada Granta, панели приборов и обивки дверей, консоли и декоративные элементы панели приборов Lada Priora.

Финансовое состояние

Впрочем, в прошлом году выручка «ЗАКа» в основном (93%) формировалась за счет самого «АвтоВАЗа», отмечается в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах общества за 2020 год. Согласно базе СПАРК, за прошлый год оборот ликвидируемого предприятия составил 110,7 млн рублей, что на 26% ниже чем за предыдущий год. В качестве осуществляемых видов деятельности указаны сдача в наем собственного недвижимого имущества и общестроительные работы. Численность сотрудников завода на начало года – 19 человек, против 24-х в 2019 году.

«Руководство общества считает, что взаимоотношения с АО «АвтоВАЗом» в настоящее время являются основополагающими для результатов деятельности общества»,

– сообщается в пояснении.

Примечательно, что в 2020 году проверявшие финансы и бухгалтерию «ЗАКа» аудиторы пришли к выводу, что по состоянию на 31.12.2019 у завода финансовое состояние было лучше половины всех микропредприятий России, занимающихся арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2). При этом в 2019 году финансовое состояние организации улучшилось.

«При сравнении со средними общероссийскими показателями организация демонстрирует более высокий результат. Финансовое положение ООО «Завод автомобильных компонентов» значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций РФ, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям», — отмечал в аудиторском заключении эксперт «ВИП-Аудит».

Официальный представитель «АвтоВАЗа» отказался комментировать «Газете.Ru» причину ликвидации подконтрольного предприятия, сославшись на закрытый характер этой информации. Руководство «ЗАКа», а также представители нижегородского «Автокомпонента» не ответили на телефонные звонки.

Завод приобретался с перспективой сделать для себя поставщика комплектующих, когда была такая возможность, но сегодня иная политика – автопроизводители пытаются избавиться от всех активов, которые могут передать на аутсорсинг, убежден партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто

«Это мировая тенденция, уже нет в мире заводов полного профиля, может, в Иране только остался.

«АвтоВАЗ» планировался и строился в 1960-х годах по существующим тогда схемам, как завод полного профиля.