В селении Асалта Ботлихского района Дагестана более 200 местных жителей попытались отбить у полиции задержанного за наезд на сотрудника ДПС. Видео появились в официальном Instagram-аккаунте республиканского МВД.
В министерстве заявили, что 34-летний подозреваемый ранее неоднократно судим, более 30 раз привлекался к административной ответственности и лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
«И все бы ничего, совершил — ответит. Но вопрос в другом! 200 жителей села вышли в защиту нарушителя, требовали его отпустить. Устроили потасовку, разбили камнем стекло патрульной машины», — говорится в сообщении.