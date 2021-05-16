Jeep рассказал о планах на внедорожный минивэн

Как рассказал
в интервью изданию Muscle Cars & Trucks старший бренд-менеджер проекта Jeep Gladiator
Брэндон Гирмус, компания не собирается производить минивэн. Однако, что бы ни принесло бренду будущее, по словам Гирмуса, Jeep всё равно останется «Джипом». У марки есть определённые характеристики, для которых минивэн просто не подходит технически, даже если у него будет весьма привлекательный и узнаваемый дизайн в духе бренда, добавил он. Гирмус отметил, что для того, чтобы Jeep был «Джипом», он должен быть способным на бездорожье и буксировать прицепы. Наделить такими способностями семейный минивэн будет непросто, утверждает бренд-менеджер.