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Jeep рассказал о планах на внедорожный минивэн

Motor.ru
4 часа назад
Старший бренд-менеджер Jeep рассказал, что марка не собирается разрабатывать минивэн, поскольку подобные автомобили не очень подходят для бездорожья и буксировки.
Jeep рассказал о планах на внедорожный минивэн
Фото: Wrangler Rubicon 392 © JeepWrangler Rubicon 392 © Jeep
Как рассказал в интервью изданию Muscle Cars & Trucks старший бренд-менеджер проекта Jeep Gladiator Брэндон Гирмус, компания не собирается производить минивэн. Однако, что бы ни принесло бренду будущее, по словам Гирмуса, Jeep всё равно останется «Джипом». У марки есть определённые характеристики, для которых минивэн просто не подходит технически, даже если у него будет весьма привлекательный и узнаваемый дизайн в духе бренда, добавил он. Гирмус отметил, что для того, чтобы Jeep был «Джипом», он должен быть способным на бездорожье и буксировать прицепы. Наделить такими способностями семейный минивэн будет непросто, утверждает бренд-менеджер.
К тому же Jeep не испытывает потребности в семейных автомобилях — в концерне за минивэны традиционно отвечает бренд Chrysler. Гирмус также сказал, что марка внимательно следит за новыми трендами — например, электрификацией. Недавно Jeep показал концепт электрической версии Wrangler под названием Magneto: внедорожник получил 265-сильную электрическую установку и три аккумуляторных батареи. Кроме того, в продажу поступил гибридный Wrangler 4xe с силовой установкой из 2,0-литровой «турбочетвёрки» и пары электромоторов, которая развивает 380 лошадиных сил.
Автоновости,Jeep Gladiator,Chrysler,Jeep,
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