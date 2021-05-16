Россиянам начали возвращать деньги за автомобильные штрафы

Госавтоинспекция начала возвращать российским автомобилистам деньги, которые попали в ловушку из-за неправильной организации объезда дорожных работ в подмосковных Химках, пишет Autonews.ru со ссылкой на юриста Михаила Никитина

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Эксперт консультировал россиян, получивших штрафы, по этому вопросу.

Никитин рассказал, что если водители правильно заполнили заявления на возврат средств, то они уже смогли получить эти деньги назад.

Издание поясняет, что ситуация с ловушками в Химках случилась в конце 2020 года. Тогда стационарные камеры стали массово штрафовать людей за поворот к себе домой или в близлежащие торговые центры.

В то время в городе повернуть направо можно было только с "выделенки" для общественного транспорта. Левый поворот был неочевиден и напоминал выезд на встречку. В результате автовладельцы уходили направо и получали штрафы. Это фиксировалось с 1 по 13 ноября 2020 года.

Камера выписала 136 тысяч постановлений о штрафах на сумму в 205 миллионов рублей.

Часть местных жителей ездили по этой дороге регулярно и накопили штрафов на суммы около 70 тысяч рублей.