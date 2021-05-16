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Пикапу Chevrolet Silverado подняли мощность до 710 лошадиных сил

Motor.ru
4 часа назад
Ателье SVE из американского штата Нью-Джерси представило «заряженную» версию пикапа Chevrolet Silverado, которая теперь может похвастать мощностью в 710 лошадиных сил.
Пикапу Chevrolet Silverado подняли мощность до 710 лошадиных сил
Фото:  SVE SVE
Специалисты тюнингового ателье Specialty Vehicle Engineering из города Томс-Ривер штата Нью-Джерси выпустили пакет доработок для американского пикапа Chevrolet Silverado нынешнего поколения под названием California Edition. 6,2-литровый двигатель V8 стандартного пикапа оснастили 3,0-литровым приводным нагнетателем, который поднимает мощность мотора до 710 лошадиных сил. При этом содержание вредных выбросов в выхлопе суперпикапа по-прежнему отвечает действующим в США нормам, а на все установленные детали ателье даёт гарантию в три года или 36 000 миль. Кроме того, по желанию клиентов в SVE готовы заняться доработками и внешнего вида автомобиля.
Chevrolet Yenko/SC Silverado California Edition вдобавок получил новые 6-поршневые передние тормозные механизмы, передние пружины с прогрессивной характеристикой, которые опускают кузов на 50 миллиметров по сравнению со штатными, а также задние пружины, которые ниже на 127 миллиметров. Задний стабилизатор — тоже новый, увеличенного диаметра (28 миллиметров). Наконец, Specialty Vehicle Engineering предлагает владельцам Chevrolet Silverado украсить и интерьер пикапа на их вкус.
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