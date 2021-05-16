Пикапу Chevrolet Silverado подняли мощность до 710 лошадиных сил

Специалисты тюнингового ателье Specialty Vehicle Engineering из города Томс-Ривер штата Нью-Джерси выпустили
пакет доработок для американского пикапа Chevrolet Silverado нынешнего поколения под названием California Edition. 6,2-литровый двигатель V8 стандартного пикапа оснастили 3,0-литровым приводным нагнетателем, который поднимает мощность мотора до 710 лошадиных сил. При этом содержание вредных выбросов в выхлопе суперпикапа по-прежнему отвечает действующим в США нормам, а на все установленные детали ателье даёт гарантию в три года или 36 000 миль. Кроме того, по желанию клиентов в SVE готовы заняться доработками и внешнего вида автомобиля.