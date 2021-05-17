Правительство предлагает ужесточить уголовную ответственность за систематическое вождение в пьяном виде. Такой законопроект планируют рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Документ с изменениями в Уголовный Кодекс внесен 5 апреля. Кабмин предлагает увеличить как сроки лишения свободы, так и штрафы для водителей, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Срок лишения свободы и принудительных работ хотят увеличить до 3 лет взамен установленных сейчас 2 лет. Штраф может вырасти с действующих 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей. Вместо штрафа могут потребовать зарплату или доход за период до 3 лет, сейчас это доход за период до 2 лет. Перечень наказаний для пьяных водителей также могут дополнить исправительными работами.

Кроме того, если водителя повторно поймали нетрезвым за рулем, его предлагают лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

Авторы инициативы отмечают, что действующие санкции недостаточно эффективны — об этом свидетельствует рост рецидивов, когда люди повторно садятся пьяными за руль.

«Сегодня за езду в пьяном виде наказывают штрафом 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года (статья 12.8 КоАП), — ранее говорил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. — А вот если водитель попался повторно в том же состоянии, да ещё в период лишения прав или через год после их возврата, ему грозит уже статья 264.1 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней два года лишения свободы».