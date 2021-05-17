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Toyota не собирается отказываться от ДВС

Car.ru
2 часа назад
Несмотря на заявления многих автобрендов о полном отказе от ДВС в пользу электрических силовых установок, остаются такие компании, которые придерживаются другого мнения. Среди них - Toyota.
Toyota не собирается отказываться от ДВС
Фото: Car.ruCar.ru
Скорее всего, эта фирма не отказывается от перехода на электрокары, а просто воспользуется более консервативным и длительным подходом. Toyota объявила, что для достижения углеродной нейтральности электрика АКБ играет важную роль. Это также касается гибридов, плагин-гибридов и авто на FCEV – водородных топливных элементах.
По мнению руководства Toyota, к 2030 году машины BEV и FCEV составят 15% продаж марки в Соединённых Штатах. К этому году электрифицируют 70 процентов реализуемых Lexus, а также Toyota.
Автопроизводитель за 9 лет по всему миру собирается реализовать около 8 000 000 электрифицированных транспортных средств. Согласно предварительным оценкам, 2 000 000 машин будут BEV, а также PHEV.
Таким образом, в обозримом будущем часть автомобилей с ДВС должна входить в модельный ряд Toyota.
Автоновости,Lexus,Toyota,
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