Toyota не собирается отказываться от ДВС

Скорее всего, эта фирма не отказывается от перехода на электрокары, а просто воспользуется более консервативным и длительным подходом. Toyota объявила, что для достижения углеродной нейтральности электрика АКБ играет важную роль. Это также касается гибридов, плагин-гибридов и авто на FCEV – водородных топливных элементах.