Новый Toyota Land Cruiser впервые проехал на камеру

Внедорожник, который готовится к смене поколения, запечатлели в движении

Toyota Land Cruiser нового поколения снова стал жертвой шпионов. На этот раз в Сети опубликовали видео с проездом внедорожника по закрытой территории. Это первый ролик, на котором автомобиль запечатлен в движении.

Изначально ходили слухи, что со сменой поколения Land Cruiser (предположительно, он появится с индексом 300) может получить несущий кузов. Однако позже выяснилось, что модель сохранит лонжеронную раму, неразрезной задний мост, постоянный полный привод с понижающей передачей и опциональными блокировками межколесных дифференциалов.

В числе внешних отличий от предшественника — по-новому оформленная передняя часть с чуть иной решеткой радиатора, модернизированная оптика, другие задние крылья и более широкий капот. Судя по ранним снимкам салона , Land Cruiser получил сенсорный экран мультимедийной системы (предположительно диагональю 12 дюймов), под которым расположены прямоугольные воздуховоды и блок управления климатической системой. В числе опций — беспроводная зарядка для смартфона.

Ожидается, что в моторную гамму войдут 3,5-литровый бензиновый турбомотор V6 (420 лошадиных сил) и 3,3-литровый турбодизель на 309 сил. Пару им составит десятидиапазонная автоматическая коробка передач. Также в будущем Land Cruiser может обзавестись 500-сильным ДВС и гибридной установкой.

Ранее сразу несколько экземпляров Land Cruiser 300 попали на видео во время транспортировки на открытом автовозе. Кроме того, в Сети опубликовали серию фотографий, сделанных на территории завода Toyota : на снимках запечатлены внедорожники в разных расцветках