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Штаб: За сутки в РФ подтвердили 9 тыс. 328 случаев коронавирусной инфекции, в Москве - 3 тыс. 573

Агентство «Москва»
1 час назад
В России за последние сутки зарегистрировали 9 тыс. 328 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Москве - 3 тыс. 573. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 9 тыс. 328 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 556 (16,7%) без клинических проявлений. В Москве - 3 тыс. 573, в Московской области - 701», - говорится в сообщении.
Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 4 млн 949 тыс. 573 случая (плюс 0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
По информации штаба, за последние сутки выписан по выздоровлении 7 тыс. 181 человек. За весь период выписаны по России 4 млн 563 тыс. 254 человека.
Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 340 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 116 тыс. 211 человек.
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