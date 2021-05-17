В России за последние сутки зарегистрировали 9 тыс. 328 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Москве - 3 тыс. 573. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 9 тыс. 328 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 556 (16,7%) без клинических проявлений. В Москве - 3 тыс. 573, в Московской области - 701», - говорится в сообщении.

Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 4 млн 949 тыс. 573 случая (плюс 0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

По информации штаба, за последние сутки выписан по выздоровлении 7 тыс. 181 человек. За весь период выписаны по России 4 млн 563 тыс. 254 человека.