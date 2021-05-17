В России начались продажи Nissan Qashqai и X-Trail с полуавтопилотом

Российский офис Nissan объявил о старте продаж Qashqai и X-Trail 2021 модельного года. Главным новшеством кроссоверов стала система автономного вождения ProPILOT: полуавтопилот может поддерживать заданную скорость на трассе, удерживать автомобиль в полосе, тормозить до полной остановки и плавно трогаться с места без участия водителя. При этом автомобилист не должен убирать руки с руля и в случае необходимости должен быть готовым скорректировать движение.

Nissan Qashqai 2021 модельного года стоит от 1 555 000 рублей, а цена на X-Trail в стартовой комплектации XE начинается от 1 880 000 рублей. Полуавтопилот ProPILOT предложат только для двух топовых комплектаций обеих моделей, LE+ и LE Top: Qashqai с системой автономного вождения стоит от 2 153 000 рублей, а X-Trail — от 2 463 000 рублей.

Вторым нововведением стала интерактивная связь с автомобилем через мобильное приложение Nissan Connect Services. Это комплекс сервисов, которые позволяют получать информацию об использовании машины в мобильном приложении с помощью возможностей телематики. Кроме того, через приложение можно управлять некоторыми функциями автомобиля, например, удаленно запускать двигатель. Также можно отследить местоположение машины.

Nissan

Qashqai доступен в России с двумя силовыми установками на выбор: турбомотором объемом 1,2 литра мощностью 115 лошадиных сил и 2,0-литровым «атмосферником» на 144 силы. Двигатели работают в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с обновленным вариатором, перекалиброванным специально для российского рынка.

X-Trail предлагается с двумя бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 144 и 171 лошадиных сил соответственно.