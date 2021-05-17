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Дилеры подняли цены на старую Lada Niva. Теперь она стоит почти как Niva Travel

Motor.ru
3 часа назад
Lada Niva, она же Chevrolet Niva в прошлом, официально не представлена на сайте АвтоВАЗа и больше не выпускается, однако у дилеров еще остался некоторый запас дорестайлинговых внедорожников. Как сообщает сайт Dr1ver, к середине мая 2021 года цены на эту модель в автосалонах выросли на 1,92-2,5 процента, и по стоимости она уже приблизилась к обновленной Lada Niva Travel.
Cтарая Lada Niva "догнала" по стоимости Niva Travel
Фото: LadaLada
По состоянию на сегодняшний день стартовые цены на дорестайлинговую Niva и обновленную Niva Travel разделаю всего 9,9 тысячи рублей: старый внедорожник можно купить за 770 тысяч рублей, а обновленный — за 779,9 тысячи рублей.
Всего для Lada Niva предусмотрены пять уровней исполнения, это Сlassic, Comfort и Luxe, а также Comfort Off-road и Luxe Off-road. Самая дорогая дорестай­линговая «Нива» оценивается в 917 тысяч рублей — это на 21 тысячу больше прежней цены и на 24,9 тысячи рублей дешевле, чем топовая версия Niva Travel.
В модельной линейке Lada есть еще один внедорожник под названием Niva, а именно Niva Legend. Она выпускается в трех- и пятидверном кузове, причем последний, по информации инсайдеров, отправят в отставку уже летом этого года. Короткобазная Niva Legend стоит от 619,9 тысяч рублей, а длиннобазная — 675,9 тысячи рублей.
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