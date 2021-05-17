Cтарая Lada Niva "догнала" по стоимости Niva Travel

Lada Niva, она же Chevrolet Niva в прошлом, официально не представлена на сайте АвтоВАЗа и больше не выпускается, однако у дилеров еще остался некоторый запас дорестайлинговых внедорожников. Как сообщает сайт Dr1ver, к середине мая 2021 года цены на эту модель в автосалонах выросли на 1,92-2,5 процента, и по стоимости она уже приблизилась к обновленной Lada Niva Travel.

Фото: Lada Lada

По состоянию на сегодняшний день стартовые цены на дорестайлинговую Niva и обновленную Niva Travel разделаю всего 9,9 тысячи рублей: старый внедорожник можно купить за 770 тысяч рублей, а обновленный — за 779,9 тысячи рублей.

Всего для Lada Niva предусмотрены пять уровней исполнения, это Сlassic, Comfort и Luxe, а также Comfort Off-road и Luxe Off-road. Самая дорогая дорестай­линговая «Нива» оценивается в 917 тысяч рублей — это на 21 тысячу больше прежней цены и на 24,9 тысячи рублей дешевле, чем топовая версия Niva Travel.