Три года за решеткой: Ответственность за пьяную езду могут ужесточить

В нем предлагается дополнить перечень наказаний исправительными работами, срок принудительных работ и лишения свободы увеличить с двух до трех лет, а размер штрафа — с 200-300 тысяч рублей до 300-500 тысяч (или в размере дохода за период до трех лет вместо двух).