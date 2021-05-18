Три года за решеткой: Ответственность за пьяную езду могут ужесточить

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», вице-премьер Юрий Борисов поручил Министерству внутренних дел разработать законопроект об ужесточении наказания за повторное управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения.
В марте СМИ сообщили, что МВД сделало это. Сегодня «Парламентская газета» сообщила, что 5 апреля правительство внесло соответствующий документ в Госдуму.
В нем предлагается дополнить перечень наказаний исправительными работами, срок принудительных работ и лишения свободы увеличить с двух до трех лет, а размер штрафа — с 200-300 тысяч рублей до 300-500 тысяч (или в размере дохода за период до трех лет вместо двух).
Также кабмин предлагает лишать злостных пьяных водителей права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Проект закона может быть рассмотрен в первом чтении во время весенней сессии Госдумы.