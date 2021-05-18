Какие полезные функции вредят авто

Современное оснащение автомобилей, которое несет полезные функции, может навредить мотору. Об этом пишет портал «АвтоВзгляд»

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Во-первых, современные двигатели, адаптированные под теплые европейские зимы, не рекомендуется прогревать. При сильном морозе современный двигатель уже плохо справляется со своими задачами, а нагрузки резко возрастают. В итоге ресурс шатунно-поршневой группы снижается, а если форсунки забиты грязью, то они начинают лить топливо в цилиндры. В результате появляется детонация, которая быстрее изнашивает двигатель.

Полезная система как «старт-стоп» тоже может навредить. Ее создавали для экономии топлива, но позже оказалось, что вреда от такой экологической системы гораздо больше.

Дело в том, что любой двигатель рассчитан на определенное количество пусков, а «старт-стоп» увеличивает это количество в тысячу раз. При этом каждое отключение мотора влечет остановку маслонасоса, а каждый пуск увеличивает нагрузки на шатуны и иные трущиеся поверхности. В результате получается ситуация, когда масляная пленка на трущих поверхностях истончается (маслонасос ведь отключается на каждом светофоре), и трущиеся детали соприкасаются друг с другом. Это также вызывает износ деталей двигателя.

Еще одна система - катколлектор, который размещают рядом с двигателем. При качестве российского топлива, нейтрализатор быстро забивается сажей и начинает разрушаться. Керамические частички попадают внутрь мотора, что вызывает задиры. Это влечет за собой потерю мощности двигателя.

Также система турбонаддува на малообъемных моторах больше вредна, чем полезна. Современная турбина раскручивается до высоких оборотов, при этом температура в ней растет и может доходить до 1000 градусов. Увеличиваются и нагрузки на сам двигатель. В результате ресурс такого мотора редко превышает 150 000 км.