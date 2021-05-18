Что делать, если покупатель не ставит машину на учет?

В ведомстве отметили, что по закону прежний владелец автомобиля должен через 10 дней со дня заключения сделки проверить, перерегистрировал ли новый собственник машину на себя.
Если покупатель так этого и не сделал, то продавец может сам прекратить регистрацию транспортного средства. Сделать это можно двумя способами: лично обратившись в ГИБДД с договором купли-продажи и паспортом, либо подав заявление через Госуслуги.
Для онлайн обращения необходимо в своей учетной записи выбрать в разделе «Регистрация транспорта» услугу «Прекращение регистрации транспортного средства», заполнить электронное заявление, прикрепить электронный файл договора купли-продажи и нажать кнопку отправить.
«После успешной подачи заявления и автоматических проверок, будет принято решение о прекращение регистрации транспортного средства. Результат рассмотрения заявления поступит в Ваш личный кабинет портала госуслуг», - пояснили в ГИБДД.
«Рамблер» писал, что ранее в России продажи подержанных легковых автомобилей выросли на 10% в годовом исчислении. В марте больше всего на вторичном рынке было продано автомобилей Lada — 111,5 тысячи экземпляров (+9,8% по сравнению с мартом прошлого года) или 23% от общего объема. Второе место по продажам заняли машины бренда Toyota (53,8 тысячи), третье — Nissan (26,9 тысяч).