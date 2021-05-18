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Что делать, если покупатель не ставит машину на учет?

Елена Прошина
2 часа назад
В ГИБДД рассказали, что делать продавцу, если новый владелец автомобиля не спешит регистрировать его на свое имя. Советы размещены на сайте Госавтоинспекции.
Что делать, если покупатель не ставит машину на учет?
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ведомстве отметили, что по закону прежний владелец автомобиля должен через 10 дней со дня заключения сделки проверить, перерегистрировал ли новый собственник машину на себя.
Если покупатель так этого и не сделал, то продавец может сам прекратить регистрацию транспортного средства. Сделать это можно двумя способами: лично обратившись в ГИБДД с договором купли-продажи и паспортом, либо подав заявление через Госуслуги.
Для онлайн обращения необходимо в своей учетной записи выбрать в разделе «Регистрация транспорта» услугу «Прекращение регистрации транспортного средства», заполнить электронное заявление, прикрепить электронный файл договора купли-продажи и нажать кнопку отправить.
«После успешной подачи заявления и автоматических проверок, будет принято решение о прекращение регистрации транспортного средства. Результат рассмотрения заявления поступит в Ваш личный кабинет портала госуслуг», - пояснили в ГИБДД.
«Рамблер» писал, что ранее в России продажи подержанных легковых автомобилей выросли на 10% в годовом исчислении. В марте больше всего на вторичном рынке было продано автомобилей Lada — 111,5 тысячи экземпляров (+9,8% по сравнению с мартом прошлого года) или 23% от общего объема. Второе место по продажам заняли машины бренда Toyota (53,8 тысячи), третье — Nissan (26,9 тысяч).
Автоновости,Nissan,Toyota,Lada,ГИБДД,
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