Что делать, если покупатель не ставит машину на учет?

В ведомстве отметили, что по закону прежний владелец автомобиля должен через 10 дней со дня заключения сделки проверить, перерегистрировал ли новый собственник машину на себя.

Если покупатель так этого и не сделал, то продавец может сам прекратить регистрацию транспортного средства. Сделать это можно двумя способами: лично обратившись в ГИБДД с договором купли-продажи и паспортом, либо подав заявление через Госуслуги.