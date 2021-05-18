Программа поддержки электромобилей заработает в РФ

Среди прочего, программа поддержки электромобилей включает в себя установку 20 тысяч зарядных станций к 2024 году и 150 тысяч — к 2030-му. Инфраструктура будет создаваться из расчета минимум одна станция на десять электромобилей в городах или на 100 километров для трасс федерального уровня. Также предлагается установить нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг для электротранспорта.