«Это ж какая скорость была?!»: пять человек погибли в ДТП в Красноярском крае

Пять человек – все, кто был в легковой Honda Civic Ferio – погибли ранним утром 18 мая, около 6.00 по местному времени на 633-м километре автодороги Р255 «Сибирь» в Ачинском районе Красноярского края. По неустановленным пока причинам на двухполосной трассе Honda вылетела на встречку и лоб в лоб ударила
груженую «Газель»-фургон.
Как сообщает
18 мая УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, за рулем Honda Civic Ferio находился 51-летний житель города Боготол, легковушка двигалась со стороны Ачинска в сторону Боготола. Груженая продуктами «Газель» с
48-летним водителем за рулем ехала ему навстречу, из Кемерова в сторону Ачинска. Удар был такой, что фургон разворо
тило на части, весь груз разлетелся по дороге. У Honda снесло всю левую сторону.
В результате ДТП погибли пятеро мужчин - водитель и пассажиры Honda Civic Ferio. Личности пассажиров устанавливаются. Водитель «ГАЗели» не пострадал.
Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства дорожной трагедии. По факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ.
В соцсетях комментаторы недоумевают, как мог погибший водитель иномарки не заметить встречный фургон: местность там ровная, трасса просматривается на километры вперед. Выдвигаются версии, что либо скорость была очень высока (о чем, косвенно, говорят и повреждения обеих машин), либо водитель был нетрезв, либо заснул, либо имела место какая-то неисправность автомобиля.
Также отмечается, что трасса была мокрая – шел дождь. А у разбившейся Honda был правый руль.
Фото с места происшествия - УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю