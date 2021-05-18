«Это ж какая скорость была?!»: пять человек погибли в ДТП в Красноярском крае

Пять человек – все, кто был в легковой Honda Civic Ferio – погибли ранним утром 18 мая, около 6.00 по местному времени на 633-м километре автодороги Р255 «Сибирь» в Ачинском районе Красноярского края. По неустановленным пока причинам на двухполосной трассе Honda вылетела на встречку и лоб в лоб ударила

груженую «Газель»-фургон.

В результате ДТП погибли пятеро мужчин - водитель и пассажиры Honda Civic Ferio. Личности пассажиров устанавливаются. Водитель «ГАЗели» не пострадал.

Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства дорожной трагедии. По факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ.

В соцсетях комментаторы недоумевают, как мог погибший водитель иномарки не заметить встречный фургон: местность там ровная, трасса просматривается на километры вперед. Выдвигаются версии, что либо скорость была очень высока (о чем, косвенно, говорят и повреждения обеих машин), либо водитель был нетрезв, либо заснул, либо имела место какая-то неисправность автомобиля.

Также отмечается, что трасса была мокрая – шел дождь. А у разбившейся Honda был правый руль.