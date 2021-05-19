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В Казани пройдет фестиваль ретроавтомобилей

Реальное времяиещё 2
2 часа назад
В Казани пройдет ретрофестиваль, на котором можно будет увидеть около 100 единиц авто- и мототехники. Мероприятие состоится 22 мая, сообщили в пресс-службе города.
В Казани пройдет фестиваль ретроавтомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В фестивале примут участие мотоклубы со всей России. Отмечается, что техника будет доступна для просмотра и фотосъемки только снаружи. Будут ограничения на доступ в салоны автомобилей.
Автофестиваль пройдет с 11.00 до 22.00 на территории торговой базы по адресу: Горьковское шоссе, 53. Вход свободный.
В начале мая сообщалось, что в Казани продают два старинных автомобиля Willys MB за 1,2 млн рублей.
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