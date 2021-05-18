Nissan пересматривает производственный план на 2021 год

Компания Nissan вынуждена сокращать объемы выпуска из-за масштабной проблемы с нехваткой чипов. Стало известно, что планы по производству уже не удастся выполнить в 2021 году.

Многие компании уже успели пострадать из-за нехватки микрочипов. При возникновении такой проблемы перед производителем встает выбор — продолжить выпуск и лишить автомобили важных опций или приостановить выпуск и лишиться объемов продаж. Компании, которые дорожат своей репутацией, выбирают второй вариант. Так и поступила компания Nissan.

Из-за недостаточного количества чипов на складе руководство компании будет пересматривать производственный план на 2021 года. Пока что прогнозы не самые утешительные — с конвейера заводов должно сойти на 500 000 автомобилей меньше, чем было запланировано в начале года.