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Nissan пересматривает производственный план на 2021 год

Car.ru
41 минуту назад
Компания Nissan вынуждена сокращать объемы выпуска из-за масштабной проблемы с нехваткой чипов. Стало известно, что планы по производству уже не удастся выполнить в 2021 году.
Nissan пересматривает производственный план на 2021 год
Фото: Car.ruCar.ru
Многие компании уже успели пострадать из-за нехватки микрочипов. При возникновении такой проблемы перед производителем встает выбор — продолжить выпуск и лишить автомобили важных опций или приостановить выпуск и лишиться объемов продаж. Компании, которые дорожат своей репутацией, выбирают второй вариант. Так и поступила компания Nissan.
Из-за недостаточного количества чипов на складе руководство компании будет пересматривать производственный план на 2021 года. Пока что прогнозы не самые утешительные — с конвейера заводов должно сойти на 500 000 автомобилей меньше, чем было запланировано в начале года.
Нехватка полупроводников — не единственная проблема для Nissan. Сейчас марка старается решать проблему с подорожавшим сырьем. Пока нет информации о том, как именно справляется производитель в таких условиях.
Автоновости,Nissan,
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