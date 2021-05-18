Opel представил фургон на водородном топливе

Автопроизводитель Opel представил новый фургон — Vivaro-e Hydrogen. Известно, что это специальная версия на базе стандартной модели.

Компания Opel расширяет модельный ряд и вводит в линейку Vivaro новый автомобиль — фургон в специальном исполнении. Напомним, что автомобиль уже предлагается с электромотором, но скоро должна появиться версия с топливным элементом на борту — Vivaro-e Hydrogen.

Автомобили, которые имеют топливный элемент на борту, все еще являются редкостью. К примеру, у компании Toyota это Mirai, у Hyundai – Nexo. Производитель Opel тоже хочет войти в этот сегмент, поэтому представляет новинку.

Коммерческий фургон основан на базе Vivaro-e, однако в конструкции применяется совершенно другой силовой агрегат. В нем не предусматриваются аккумуляторные батареи, но есть резервуар с водородом.

Топливный элемент вырабатывает скромные 62 л.с. Запас хода на водороде составляет 400 км.