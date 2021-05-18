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Opel представил фургон на водородном топливе

Car.ru
2 часа назад
Автопроизводитель Opel представил новый фургон — Vivaro-e Hydrogen. Известно, что это специальная версия на базе стандартной модели.
Opel представил фургон на водородном топливе
Фото: Car.ruCar.ru
Компания Opel расширяет модельный ряд и вводит в линейку Vivaro новый автомобиль — фургон в специальном исполнении. Напомним, что автомобиль уже предлагается с электромотором, но скоро должна появиться версия с топливным элементом на борту — Vivaro-e Hydrogen.
Автомобили, которые имеют топливный элемент на борту, все еще являются редкостью. К примеру, у компании Toyota это Mirai, у Hyundai – Nexo. Производитель Opel тоже хочет войти в этот сегмент, поэтому представляет новинку.
Коммерческий фургон основан на базе Vivaro-e, однако в конструкции применяется совершенно другой силовой агрегат. В нем не предусматриваются аккумуляторные батареи, но есть резервуар с водородом.
Топливный элемент вырабатывает скромные 62 л.с. Запас хода на водороде составляет 400 км.
Объем загрузки производитель менять не стал — 5,3 или 6,1 кубических метра. По предварительной информации, водородный фургон должен появиться на рынке осенью этого года.
Автоновости,Hyundai,Toyota,Opel,
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