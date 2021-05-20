Россия в апреле сократила поставки нефти в Китай на 15%

Спад перевалки грузов в порту Усть-Луга составил 5%, до 34,51 млн т, Приморск – 22,8%, до 16,87 млн т, Калининград – 17,7%, до 3,12 млн т. Рост перевалки отмечен в порту Санкт-Петербург – на 1%, до 19,96 млн т, Выборг – на 46,3%, до 208,9 тыс. т.