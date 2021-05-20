Россия в апреле сократила поставки нефти в Китай на 15%

Спад перевалки грузов в порту Усть-Луга составил 5%, до 34,51 млн т, Приморск – 22,8%, до 16,87 млн т, Калининград – 17,7%, до 3,12 млн т. Рост перевалки отмечен в порту Санкт-Петербург – на 1%, до 19,96 млн т, Выборг – на 46,3%, до 208,9 тыс. т.
Перевалка грузов стивидорной компанией АО «Ростерминалуголь» составила 8 млн т (-6,6%), АО «Усть-Луга Ойл»
– 7,8 млн т (+1,8%), ООО «Невская трубопроводная компания» – 6,61 млн т (-35,3%). Детальная информация представлена в таблице.
По итогам 2020 года грузооборот Балтийского бассейна составил 241,5 млн т (-5,7%): сухих грузов – 112,81 млн т (+2,4%), наливных – 128,7 млн т (-12%).