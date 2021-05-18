Совершенствовать не только автомобили: производственная система Тойота для нового поколения инженеров

Фото: Партнерский материал Партнерский материал

13 мая компания Тойота объявила о расширении программы стажировки студентов, обучающихся основам производственной системы Тойота (TPS).

Лучшие слушатели курса смогут пройти практику на заводе компании и в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда в Санкт-Петербурге.

По итогам стажировки студенты смогут продолжить карьеру в компании Тойота и структурах Федерального центра компетенций.

В качестве признания за вклад в подготовку будущего поколения российских инженеров старший вице-президент компании Toyota Motor Europe Кацутоси Нисимото был удостоен звания Почетного профессора СПбПУ.

ООО «Тойота Мотор», 17 мая 2021 года - 13 мая компания Тойота объявила о старте программы расширенной стажировки для студентов Санкт-Петербургского политехнического университета.

Россия стала всего лишь пятой страной в мире, в которой специалисты Тойота преподают студентам основы производственной системы Тойота (TPS). С сентября 2019 года эксперты компании во главе с ведущим лектором Кацутоси Нисимото проводят обучение в СПбПУ. Два курса лекций посетили 369 студентов, из которых 153 успешно сдали финальный тест. По результатам сдачи тестов, лучшие студенты были приглашены на стажировку на завод Тойота, где могли увидеть использование приципов Производственной Системы Тойота (TPS) на практике и применить полученные знания под руководством опытных специалистов Тойота.

Теперь после этапа обучения лучшие слушатели курса смогут пройти практику не только на заводе компании, но и в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга по программе Тойота. Это позволит им получить практические навыки внедрения производственной системы TPS на ведущих предприятиях и в дальнейшем рассчитывать на предложение о работе от Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

Стажировка дает возможность сформировать пул высококвалифицированных кадров, обладающих качественным теоретическим образованием и практическим опытом.

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» компанией Тойота и ФЦК были разработаны практические программы по повышению эффективности российских предприятий. Для них специалисты ООО «Тойота Мотор» организуют семинары, тренинговые и обучающие программы по элементам производственной системы Тойота (TPS).

В качестве признания за вклад в образование будущего поколения российских инженеров старшему вице-президенту компании Toyota Motor Europe Кацутоси Нисимото вручили медаль «Почетного профессора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого». Присвоение подобного звания продемонстрировало высшую степень уважения заслуг одного из ведущих специалистов компании Toyota с более чем 35-летним стажем и стало дополнением к степени бакалавра в области экономики, полученной им в университете Осаки.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в ООО «Тойота Мотор»:

- Team Toyota PR, e-mail: team-toyota-pr@spncomms.com

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