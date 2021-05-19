Машина не для всех: кому нельзя водить спорткар

Ferrari, Porsche и Спортивные автомобили, среди которых Lamborghini Jaguar стали «голубой» мечтой многих жителей мира. Однако такими автомобилями могу владеть не все, при этом дело не в цене, а уровне подготовки. Об этом пишет портал «Слово и дело».

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Спортивные автомобили требуют серьезной подготовки. Также за них нужно нести ответственность. Всего различают три вида спортивных авто: суперкары, гиперкары и мегакары. Они различаются количеством лошадиных сил, мощностью двигателя и сборкой конструкции. Например суперкары собираются вручную и выпускаются лимитированным тиражом. А среди мегакаров есть автомобили, чья мощность составляет около 1,5 тыс. лошадиных сил.

Из-за высокой мощности, владельцы таких машин чаще попадают в аварии. Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов отметил, что чаще всего в аварии попадают Audi S5 . Около 43% этой модели были замечены в дорожно-транспортных происшествиях.

«Причиной такой статистики становится тот факт, что большинство владельцев сверхдорогих авто считают, что правила дорожного движения написаны не для них. Спорткары являются частью имиджа успешного человека, поэтому обычно владение таким автомобилем говорит о высоком уровне дохода человека за рулем, а также о любви к большой скорости и хорошей динамике», - считает эксперт.

На спортивных машинах можно развить скорость до 250 км/ч. Это становится один из главных факторов аварийности. Как отметил директор департамента по маркетингу и рекламе ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов, по этой причине случается около 60% от общего количества ДТП.

Эксперты советуют соблюдать скоростной режим, дистанцию и не игнорировать светофоры. Кроме того, если спортивные авто будут использовать по назначению, тогда водителю следует пройти специальные курсы.

Мастер спорта и создатель проекта «Школа Скорости» Андрей Агафонов предложил ввести для владельцев таких авто отдельную категорию прав. По его мнению, это позволит повысить безопасность. Также, многие эксперты сошлись в том, что для вождения спортивной машины каждый автовладелец должен обратиться к инструктору.