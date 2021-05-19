Полмиллиона рублей: водителям грозят новые штрафы

Главный юрисконсульт компании "Правокард" Анна Куклева напомнила в беседе с РБК о "летнем" штрафе для водителей.

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Именно в этот сезон действует запрет на посещение на транспортных средствах особо охраняемых природных территорий, а также в некоторых регионах власти ввели противопожарный режим.

"Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5-5 тысяч рублей для физических лиц, а также от 50 000 до 500 000 рублей", - рассказала Куклева.

Особый противопожарный режим действует в 28 регионах России, за его нарушение также грозит штраф до 5 тыс рублей. Также желающим поехать на пикник стоит обратить внимание на водоохранные зоны.

"С точки зрения особого противопожарного режима, подъезжать к водоемам, которые находятся в близи лесного массива, лесопарковой зоны в принципе запрещено. Также согласно статье 65 Водного кодекса границы водоохранных зон зависят от типа водоема и его размеров", - объяснила Куклева.