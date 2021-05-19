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Власти собираются вложить 400 млрд рублей в “русскую Tesla”

Car.ru
1 час назад
Жесткие экологические нормы заставляют именитых автопроизводителей переходить на производство электромобилей. Но какие цели ставит перед собой руководство нашей страны, впрягаясь в проект “русская Tesla”, сказать пока что очень сложно.
Власти собираются вложить 400 млрд рублей в “русскую Tesla”
Фото: Car.ruCar.ru
Как выяснилось, группа экспертов при Минэкономики РФ разработала стратегию развития российского электротранспорта. Так, до 2024 года планируется инвестировать из госбюджета около 31,3 млрд рублей в обсуждаемую отрасль.
В целом на программу по электротранспорту собираются потратить около 418 млрд рублей, из которых 153,5 млрд рублей будут взяты из внебюджетных фондов.
Ведущую роль в реализации проекта специалисты отводят КАМАЗу, который успел прославиться своими электробусами.
Теперешняя доля электромобилей на российском рынке составляет около 0,1%. Представители министерства почему-то уверены, что через несколько лет этот показатель вырастет до 1,7%. А к 2030 году вообще обещается рост до 15%.
Автоновости,Tesla,Минэкономразвития,
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