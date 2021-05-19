Власти собираются вложить 400 млрд рублей в “русскую Tesla”

В целом на программу по электротранспорту собираются потратить около 418 млрд рублей, из которых 153,5 млрд рублей будут взяты из внебюджетных фондов.

Теперешняя доля электромобилей на российском рынке составляет около 0,1%. Представители министерства почему-то уверены, что через несколько лет этот показатель вырастет до 1,7%. А к 2030 году вообще обещается рост до 15%.